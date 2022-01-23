Народная медицина не всегда помогает: врач оценила один из способов снижения давления

Народный рецепт настоя, в составе которого шишки, луковая шелуха, а также боярышник, используется для снижения артериального давления, однако он может негативно повлиять на здоровье, считает Елена Треско, врач-терапевт.

По ее словам, есть информация, что этот настой шишек может усилить кровообращение, что, в свою очередь, может привести к повреждение сосудистой стенки, а также к геморрагическому инсульту. “В таком случает этот сомнительный народный рецепт принесет больше вреда, чем пользы”, заявила врач.

Треско рассказала, что некоторые растения обладают свойством поддерживать сосуды в тонусе и при этом действительно улучшать общее состояние организма, а также снижать артериальное давление. Но она считает, что стоит сначала “взвесить все «за» и «против» альтернативной медицины”, прежде, чем к ней приступать.

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