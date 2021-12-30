Насколько омикрон-штамм COVID-19 летален

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Насколько омикрон-штамм COVID-19 леталенИ что происходило в прошлые волны заболевания
Исследователи из Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке и их коллеги из Университета Претории выяснили, что омикрон-штамм COVID-19 имеет уровень летальности на 75 процентов меньше, чем имели штаммы прошлых волн коронавируса.
Специалисты наблюдали за пациентами, которые были госпитализированы в городе Цване, провинция Гаутенг. Именно в этом месте произошла вспышка нового штамма, откуда он дальше распространился по миру.
При предыдущих волнах уровень смертности был примерно 21% от общего числа зараженных. В этот раз, у зараженных штаммом омикрон летальность не достигается и 5%. К тому же менее половины всех поступающих пациентов нуждается в кислородной терапии, а в случае с прошлыми штаммами она была нужна почти каждому первому пациенту.
Отмечается и время выписки из больницы. Больший период пандемии заболевшие находились в медицинских учреждениях вплоть до 9 дней, а омикрон задерживает их в среднем на 4 дня.
Источник: The Telegraph