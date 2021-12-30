Насколько омикрон-штамм COVID-19 летален

Специалисты наблюдали за пациентами, которые были госпитализированы в городе Цване, провинция Гаутенг. Именно в этом месте произошла вспышка нового штамма, откуда он дальше распространился по миру.

При предыдущих волнах уровень смертности был примерно 21% от общего числа зараженных. В этот раз, у зараженных штаммом омикрон летальность не достигается и 5%. К тому же менее половины всех поступающих пациентов нуждается в кислородной терапии, а в случае с прошлыми штаммами она была нужна почти каждому первому пациенту.

Отмечается и время выписки из больницы. Больший период пандемии заболевшие находились в медицинских учреждениях вплоть до 9 дней, а омикрон задерживает их в среднем на 4 дня.