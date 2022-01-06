Назван главный симптом болезни печени

Печень здорового человека не содержит жира, либо он находится в небольшом количестве, однако при этом заболевании в органе скапливается жир, что в свою очередь может привести к циррозу. Неалкогольную жировую болезнь печени сложно выявить на ранних стадиях, потому что она не имеет заметных проявлений, но при этом имеется одна особенность, по которой ее можно обнаружить чуть позже.

Главным ее симптомом является пожелтение кожи. К тому же бывают случаи пожелтение белков глаз или потемнение мочи. Если вы обнаружили у себя подобные проявления, то крайне рекомендуется незамедлительно обратиться за помощью к врачам.

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