Назван минимум потребления воды при жаре

Назван минимум потребления воды при жареИ предпочтительные напитки
Минимальный объём потребления жидкости в жаркую погоду — литр на 30 килограмм веса, рассказала врач Елена Тихомирова. В тоже время диетолог предостерегла: пить газировку и соки в таких условиях опасно.
В жару человеку необходимо выпивать не менее литра на 30 килограмм веса, заявила врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.
В жару усиливается потоотделение и, как следствие, потери жидкости, которые необходимо восполнять. Лучше всего для утоления жажды, советует терапевт, подойдут обычная или минеральная вода, вода с добавлением лимона и травяные чаи.
А вот зеленый и черный восполнить потерю воды не смогут, отмечает диетолог. Но пить их можно как обычно. Категорически нельзя пить при жаре сладкие газировки и любые соки, предостерегает Тихомирова. В них содержится большое количество сахара, что при высоких температурах за окном может ухудшить состояние, подчеркнула врач.
При этом универсального питьевого режима не существует — у каждого он индивидуален и зависит от целого ряда факторов. При наличии каких-либо заболеваний оптимальную норму потребления жидкости лучше всего обсудить с врачом, посоветовала специалист.