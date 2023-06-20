Назван минимум потребления воды при жаре

В жару человеку необходимо выпивать не менее литра на 30 килограмм веса, заявила врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

В жару усиливается потоотделение и, как следствие, потери жидкости, которые необходимо восполнять. Лучше всего для утоления жажды, советует терапевт, подойдут обычная или минеральная вода, вода с добавлением лимона и травяные чаи.

А вот зеленый и черный восполнить потерю воды не смогут, отмечает диетолог. Но пить их можно как обычно. Категорически нельзя пить при жаре сладкие газировки и любые соки, предостерегает Тихомирова. В них содержится большое количество сахара, что при высоких температурах за окном может ухудшить состояние, подчеркнула врач.

При этом универсального питьевого режима не существует — у каждого он индивидуален и зависит от целого ряда факторов. При наличии каких-либо заболеваний оптимальную норму потребления жидкости лучше всего обсудить с врачом, посоветовала специалист.