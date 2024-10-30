Назван уровень давления с минимальным риском инсульта

По словам эксперта, систолическое артериальное давление (АД) — лидер среди факторов инсульта. А одна из наиболее важных характеристик артериального давления, которые связаны с риском инсульта, — вариабельность, или скачки.

Врач указала на то, что необходим постоянный контроль давления. Многие люди, даже зная о повышенном АД, считают, что всё в порядке и называют высокое давление рабочим. Между тем людям с гипертонией важно не просто принимать назначенные врачом препараты, но и добиваться достижения целевого АД до уровня 120–129/70–79 мм рт. ст., так как это — безопасная зона АД, где риск осложнений минимален.

«Одной из важных характеристик артериального давления, связанных с риском инсульта, является вариабельность артериального давления — на языке обывателя это "прыжки" или "скачки" АД, состояние при котором отмечаются значительные колебания артериального давления. "Cкачки" АД, или высокая вариабельность артериального давления, связаны с избыточной жёсткостью сосудов, поэтому кардиологи уверены, что для предотвращения опасных осложнений их быть не должно» , — подчеркнула эксперт.

Также Ротарь отметила, что сейчас повышенная вариабельность АД считается маркером преждевременного старения.

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