Названа главная польза инжира для здоровья

Инжир — это плод с многочисленными ценными свойствами для здоровья, как утверждают эксперты. Он богат медью, магнием, калием, тиамином, витаминами К и В6. Употребление 2-3 свежих или 3-4 сушеных инжиров в день будет соответствовать суточной норме для взрослого человека, но стоит помнить, что этот плод довольно калорийный.

Инжир содержит клетчатку, которая положительно влияет на работу ЖКТ. Он может снизить боль и вздутие живота. Кроме того, этот фрукт может оказать благотворное воздействие на кровяное давление и уровень холестерина, что улучшит состояние сердечно-сосудистой системы и снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме своей полезности для здоровья, инжир также используется в косметологии. Крем на основе экстракта сушеных плодов помогает избавиться от дерматита, сухости и зуда кожи, предоставляя ей увлажнение и питание.