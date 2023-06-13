Названа опасность «антиопьяняющего» средства, разработанного в России

Вредные последствия применения препаратов, которые предположительно помогают справиться с эффектами алкогольного употребления, обсуждаются старшим научным сотрудником Научно-медицинского центра психиатрии и наркологии имени В. М. Бехтерева Олегом Гончаровым. СМИ ранее сообщили о разработке учёных Московского физико-технического института, которая предлагает средство, способное уменьшить негативные эффекты от алкоголя. Но, согласно Гончарову, психологически такие препараты могут быть вредными, создавая ложное чувство безопасности и освобождения от ответственности за своё потребление алкоголя, хотя на самом деле они не способны устранить его вредные последствия для организма.

Авторитетный научный сотрудник также подчеркнул, что использование таких препаратов может привести к неправильной оценке своего состояния и влиять на принятие решений, основанных на искажённых ощущениях. Люди могут ошибочно полагать, что препарат обеспечит безопасность и защиту от негативных последствий употребления алкоголя, но это просто обман самоуверенности. В конечном итоге организм все равно будет подвержен вредным воздействиям.

Гончаров заключает, что важно понимать, что такие препараты не являются магическим решением, способным нейтрализовать все негативные эффекты алкоголя. Они могут только создать иллюзию безопасности и в конечном счёте обмануть людей относительно реальных последствий их действий. Поэтому не следует полагаться на такие средства и недооценивать опасности алкогольного употребления.