Названа причина вреда для здоровья обезжиренных молокопродуктов

Несмотря на кажущуюся пользу, обезжиренные молокопродукты, с минимумом естественного жира, содержат повышенный уровнь растительных жиров, крахмала и сахара. Из-за этого возрастает риск набора лишнего веса, а мнимое быстрое насыщение на самом деле — результат поступления в организм быстрых углеводов, создающих такую иллюзию. На самом деле после таких продуктов есть снова захочется есть достаточно быстро.

Врачи говорят, что обезжиренные молокопродукты вредны воздействием на обменные процессы, может нарушиться работа эндокринной системы. К тому же кальций, фосфор в таком случае не усваиваются, потому что витамин D, необходимый для усвоения кальция и других минералов, — жирорастворимый и должен поступать в организм вместе с жиром.

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