Названы 5 лучших умных часов Apple для покупки в 2024 году

Самые защищенные часы Apple — модели Ultra. Они получили в том числе водонепроницаемость. Series 9 и 8 обладают пылевлагозащитой, а вот у SE таких особенностей нет. Ultra остаются лидерами и по автономности. Они могут работать без подзарядки до 36 часов, остальные модели — 18 часов. Однако точный показатель зависит от интенсивности использования. Еще не стоит забывать, что использовать любые часы Apple возможно только со смартфонами этой компании. Их нельзя подключить к устройствам на операционной системе Android.