Названы 5 способов для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний

Употребление продуктов с большим количеством растворимой клетчатки - второй совет доктора МакКлимонта по снижению уровня плохого холестерина.



Потребление трех граммов растворимой клетчатки в день, как показали исследования, может помочь снизить уровень холестерина. Это примерно три яблока в день. Другие способы получения клетчатки - употребление цельнозерновых продуктов, таких как паста и крупы.



В заключение, врач посоветовала отказаться от курения и не забывать про физические упражнения.