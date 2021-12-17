Названы 5 способов для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний

Названы 5 способов для предупреждения сердечно-сосудистых заболеванийИ для снижения плохого холестерина
Существует хороший и плохой холестерин. Второй вариант прилипает к стенкам кровеносных сосудов, образуя бляшки, что повышает риск сердечных заболеваний и инсульта.
Первое, что посоветовала врач для сокращения вредного холестерина - это сократить потребление насыщенных жиров.
Эти жиры содержатся в мясе, сыре и некоторых растительных маслах.
Cокращение потребления насыщенных жиров может снизить риск сердечных заболеваний на 17%, а переход на ненасыщенные масла (такие как подсолнечное и оливковое) и общее снижение количества потребляемых жиров может снизить его на 30%
Употребление продуктов с большим количеством растворимой клетчатки - второй совет доктора МакКлимонта по снижению уровня плохого холестерина.
Потребление трех граммов растворимой клетчатки в день, как показали исследования, может помочь снизить уровень холестерина. Это примерно три яблока в день. Другие способы получения клетчатки - употребление цельнозерновых продуктов, таких как паста и крупы.
В заключение, врач посоветовала отказаться от курения и не забывать про физические упражнения.