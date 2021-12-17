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Названы 5 способов для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний

И для снижения плохого холестерина
Доктор Ринанна МакКлимонт, ведущий терапевт компании Livi, предоставляющей услуги цифрового здравоохранения, поделилась пятью рекомендациями по снижению уровня плохого холестерина с помощью простых изменений в образе жизни.
Названы 5 способов для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний

Существует хороший и плохой холестерин. Второй вариант прилипает к стенкам кровеносных сосудов, образуя бляшки, что повышает риск сердечных заболеваний и инсульта.

Первое, что посоветовала врач для сокращения вредного холестерина - это сократить потребление насыщенных жиров.

Эти жиры содержатся в мясе, сыре и некоторых растительных маслах.

Cокращение потребления насыщенных жиров может снизить риск сердечных заболеваний на 17%, а переход на ненасыщенные масла (такие как подсолнечное и оливковое) и общее снижение количества потребляемых жиров может снизить его на 30%

Ринанна МакКлимонт
Врач-терапевт

Употребление продуктов с большим количеством растворимой клетчатки - второй совет доктора МакКлимонта по снижению уровня плохого холестерина.

Потребление трех граммов растворимой клетчатки в день, как показали исследования, может помочь снизить уровень холестерина. Это примерно три яблока в день. Другие способы получения клетчатки - употребление цельнозерновых продуктов, таких как паста и крупы.

В заключение, врач посоветовала отказаться от курения и не забывать про физические упражнения.

Источник: Express
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