Названы ещё 5 побочных эффектов от употребления арахиса

Портал Портал Eat This! Not That! пишет о том, что любителям арахиса стоит учитывать некоторые побочные эффекты, вызываемое этим орехом при частом употреблении.

Избыток соли. Одна из «побочек» касается не столько арахиса, сколько соли, которая является самым частым «спутником» ореха в закусках. Из-за этого можно незаметно для себя, но с лёгкостью превысить суточную норму натрия. Обычная порция солёного арахиса содержит порядка 150 мг соли, или 7% от допустимой суточной нормы натрия. Это чревато задержкой жидкости, отёчностью и проблемами с давлением у людей, предрасположенных к гипертонии.

Мешает усвоению питательных веществ и минералов. Арахис содержит в себе фитиновую кислоту, которая относится к классу ингибиторов. т.е. подавляет активность и препятствует усвоению таких минералов, как железо, цинк, кальций, марганец и магний. Фитиновая кислота связывается со многими питательными веществами и минералами и снижает их усвоение.

Способствует бесконтрольному набору веса. Один из недостатков арахиса — высокое содержание калорий. Одна горсть жареного арахиса содержит 170 калорий.

При этом диетические рекомендации предписывают ежедневное потребление от 1 600 до 2 400 калорий для взрослых женщин и от 2 000 до 3 000 калорий для взрослых мужчин, в зависимости от возраста и уровня физической активности. Это означает, что горсть арахиса составляет 9% от суточной нормы калорий.

Может вызывать проблемы с печенью. Как ни странно, но арахис в этом отношении может быть опасен. Это связано с токсичным грибком афлатоксином, который развивается при неправильном хранении арахиса. Чаще всего встречается во влажном, субтропическом и тропическом климате, откуда и завозится к нам.

Афлатоксин может вызывать подавление иммунной системы, заболевания почек и нарушения работы печени вплоть до развития рака.

Аллергические реакции. Арахис является одним из наиболее распространённых аллергенов и может вызывать тяжёлые, потенциально опасные для жизни реакции, вплоть до анафилактического шока.

Реакция на арахис может быть непредсказуемой, даже при употреблении очень небольшого количества. Это происходит из-за ответа иммунной системы, которая идентифицирует белок арахиса как токсин и вызывает соответствующие симптомы.