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Названы несколько советов в борьбе с постковидной тревогой

Это не так сложно, как может показаться
У некоторых людей после COVID-19 возникает тревожное ощущение, которое не проходит само по себе. Психолог, чей профиль – панические атаки и тревожно-фобические расстройства, Олег Сурков в разговоре с “Лентой.ру” советует ряд упражнений, чтобы справиться с этим состоянием.
Названы несколько советов в борьбе с постковидной тревогой

Тревога может появиться очень резко, без каких-либо обстоятельств.

Наши тревожные мысли находятся внутри, в голове, и любым способом эти мысли нужно вывести наружу

Олег Сурков
Психолог

Если тревога навязана мыслями, то их нужно спеть, да, причем неважно как, произвольным мотивом, знакомым, или даже оперной арией. Таким образом мысли будут не такими страшными. Но это не все, можно прямо записывать эти тревожные мысли или историю до тех пор, пока она не утратит свою силу “пока она не иссякнет”, — объяснил психолог.

Однако, если источник тревоги непонятен, нужно попробовать прочувствовать откуда она исходит.

Определив (где она находится, нужно) представить ее себе в виде … образа. У каждого свой может быть образ, и … как бы отодвинуть ее от себя на некоторое расстояние, к примеру, метр.

Олег Сурков
Психолог

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Источник: Лента.ру
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