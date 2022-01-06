Названы несколько советов в борьбе с постковидной тревогой

Названы несколько советов в борьбе с постковидной тревогойЭто не так сложно, как может показаться
Тревога может появиться очень резко, без каких-либо обстоятельств.
Наши тревожные мысли находятся внутри, в голове, и любым способом эти мысли нужно вывести наружу
Если тревога навязана мыслями, то их нужно спеть, да, причем неважно как, произвольным мотивом, знакомым, или даже оперной арией. Таким образом мысли будут не такими страшными. Но это не все, можно прямо записывать эти тревожные мысли или историю до тех пор, пока она не утратит свою силу “пока она не иссякнет”, — объяснил психолог.
Однако, если источник тревоги непонятен, нужно попробовать прочувствовать откуда она исходит.
Определив (где она находится, нужно) представить ее себе в виде … образа. У каждого свой может быть образ, и … как бы отодвинуть ее от себя на некоторое расстояние, к примеру, метр.
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