Названы несколько советов в борьбе с постковидной тревогой

Если тревога навязана мыслями, то их нужно спеть, да, причем неважно как, произвольным мотивом, знакомым, или даже оперной арией. Таким образом мысли будут не такими страшными. Но это не все, можно прямо записывать эти тревожные мысли или историю до тех пор, пока она не утратит свою силу “пока она не иссякнет”, — объяснил психолог.

Однако, если источник тревоги непонятен, нужно попробовать прочувствовать откуда она исходит.