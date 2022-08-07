Названы нетипичные симптомы тромбоза

Тромбы — сгустки крови, образующиеся в артериях и венах. Эти сгустки могут затруднять движение крови, следствием чего являются онемение, боль, похолодание конечностей. Либо тромб может полностью закупорить вену или артерию.

Если тромб образовался в вене, можно заметить набухание, покраснение и уплотнение кожи в этом месте. «В случае поражения глубоких вен нога приобретает синюшный цвет. Если на посиневшую область слегка надавить пальцем и отпустить — останется белое пятно», — отметил флеболог.

Это явные признаки тромбоза. Нетипичными, и потому более опасными, являются повышение температуры, общее недомогание, слабость, озноб. Такая симптоматика может быть и при других болезнях, поэтому о том, что прогрессирует тромбоз, больной догадывается не сразу.

«В случае возникновения тромба в сосудах, идущих к мозгу, появляются головная боль и головокружение, расстройство речи. При тромбе в сердце случается инфаркт. Его можно распознать по сильным болезненным ощущениям в области грудной клетки. Для артериального тромбоза характера резкая пульсирующая боль в месте закупорки сосуда, которая распространяется и на другие близлежащие участки», — рассказал Армен Авакян.

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