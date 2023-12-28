Названы признаки того, что ваш близкий человек - алкоголик

Эксперты для начала предостерегают от термина «функционирующий алкоголик», подчеркивая долгосрочные последствия, даже если повседневная жизнь кажется управляемой. Часто это двойная жизнь, которая поддерживается огромными усилиями и скрывает истинное воздействие на физическое и психическое здоровье.

Предупреждающие знаки, на которые следует обратить внимание:

Повышенная толерантность: потребность в большем количестве алкоголя, чтобы почувствовать его действие.

Скрытное употребление: прятать тайники, пить в одиночку или исчезать на «короткие перерывы» — все это может указывать на скрытое употребление.

Нетрадиционное время: питье вне социальной обстановки, в начале дня или после тяжелых событий.

Эмоциональные сдвиги: раздражительность, перепады настроения или резкие изменения личности могут свидетельствовать о влиянии алкоголя.

Рационализация: оправдание каждой выпивки, утверждение, что человек пьет только качественный алкоголь, или обвинение других в беспокойстве — это защитные механизмы.

Пренебрежение обязанностями: пропуск сроков на работе, отказ от домашних дел или напряженные отношения внутри семьи.

Провалы в памяти: провалы в памяти (кратковременные или полные) указывают на потенциальную алкогольную зависимость.

Симптомы абстиненции: дрожь, тошнота и беспокойство при невозможности выпить указывают на физическую зависимость.

Что вы можете сделать? Обращайтесь к близкому человеку с заботой и поддержкой, избегая обвинений или осуждения, поощряйте их пройти онлайн-тесты или обратиться к медицинским работникам для оценки, обратитесь за поддержкой к наркологам или в терапевтические группы, специализирующиеся на алкогольной зависимости.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.