Названы самые опасные для жизни предметы быта

По словам российского издания “Медицинское обозрение”, первое место в рейтинге “наиболее опасных вещей” занимает безобидный на первый взгляд дезодорант. Все дело в том, что в состав современных дезодорантов входят парабены, об опасности которых говорят достаточно давно. Так, в 2004 году доктор Филиппа Дарбре провела исследование образцов раковой опухоли груди, в результате чего было выяснено, что парабены присутствовали в 95% исследуемой ткани.

Также в рейтинг опасных предметов быта вошел лак для волос, который наверняка есть в каждом доме. Он, в свою очередь, несет угрозу организму из-за присутствующих в нем толуола, формальдегида и дибутилфталата. В число опасных веществ и предметов попали: посуда с тефлоновым покрытием, пластиковая посуда, радон, а также противопожарный состав, способный вызвать рак щитовидной железы.