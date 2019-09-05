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Названы самые опасные для жизни предметы быта

После такого задумываешься о переезде куда-нибудь в лес
Как бы это ни было странно, но некоторые привычные нам всем предметы быта могут нести серьезную опасность и угрозу нашему здоровью. В том числе и провоцируя различного рода серьезные заболевания.

По словам российского издания “Медицинское обозрение”, первое место в рейтинге “наиболее опасных вещей” занимает безобидный на первый взгляд дезодорант. Все дело в том, что в состав современных дезодорантов входят парабены, об опасности которых говорят достаточно давно. Так, в 2004 году доктор Филиппа Дарбре провела исследование образцов раковой опухоли груди, в результате чего было выяснено, что парабены присутствовали в 95% исследуемой ткани.

Также в рейтинг опасных предметов быта вошел лак для волос, который наверняка есть в каждом доме. Он, в свою очередь, несет угрозу организму из-за присутствующих в нем толуола, формальдегида и дибутилфталата. В число опасных веществ и предметов попали: посуда с тефлоновым покрытием, пластиковая посуда, радон, а также противопожарный состав, способный вызвать рак щитовидной железы.

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