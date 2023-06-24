Названы самые полезные для детей ягоды

Для питания детей стоит выбирать сезонные ягоды и те, которые растут в регионе проживания, заявила детский гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Дарья Маркова.

Самые полезные для средней полосы России — это черная и красная смородины, малина, черника и ежевика. В черной смородине содержится очень много витамина C — до 500 миллиграммов на 100 граммов — незаменимого для формирования детской иммунной системы, укрепления кровеносных сосудов. Кроме того, ягода богата железом, необходимым для нормального кроветворения и снабжения кислородом клеток и тканей ребенка. Дефицит железа способен ослаблять иммунитет, делать ребенка рассеянным и снижать его успеваемость, подчеркивает педиатр.

В красной смородине, помимо железа, много также витамина A и бета-каротина, которые известны своим положительным влиянием на зрение. Полезно ее использовать и для профилактики дефицита йода, грозящего повышенной утомляемостью, снижением внимания и замедлением умственного развития ребенка. Способствует улучшению зрения и черника.

Малина нормализуют работу кишечника и может использоваться как жаропонижающего при простудах и ОРВИ из-за наличия в ней солей салициловой кислоты. Ежевика для детей полезна высоким содержанием витамина K, который необходим для здорового роста и укрепления костей.

В то же время вводить ягоды в рацион детей стоит постепенно, предостерегла Маркова, иначе у них может развиться аллергическая реакция. Ягоды можно давать ребенку, начиная с восьми-девяти месяцев. При этом не надо их смешивать – иначе не понять, какие ягоды вызывают аллергию.