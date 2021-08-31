Названы самые популярные марки фитнес-браслетов и умных часов в России

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Названы самые популярные марки фитнес-браслетов и умных часов в РоссииСнова лидирует Xiaomi
Аналитическое агентство Canalys представило отчёт за второй квартал 2021 года, согласно которому компания Xiaomi заняла первое, лидирующее, место и оторвалась от других производителей на 25%. Xiaomi снова лидирует в нише доступных носимых устройств. Как отмечается, на мировом рынке компании составила 20%, а объём отгрузок вырос на 3%.
На российском рынке это хорошо известные линейки Mi Smart Band и Mi Watch. Также у российского покупателя популярностью пользуются устройства Mi Smart Band 4 NFC с возможностью бесконтактной оплаты. Учитывая успех, в ближайшие месяцы ожидается обновление гаджетов этой линейки.
Также в отчёте отмечено, что между другими производителями места распределились следующим образом:
В отчёте подчёркнуто, что Xiaomi удерживает 40% рынка носимых устройств и находится в пятёрке лучших мировых поставщиков, о чём свидетельствует рост поставок, составивший 135% в течение года.