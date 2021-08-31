Названы самые популярные марки фитнес-браслетов и умных часов в России

На российском рынке это хорошо известные линейки Mi Smart Band и Mi Watch. Также у российского покупателя популярностью пользуются устройства Mi Smart Band 4 NFC с возможностью бесконтактной оплаты. Учитывая успех, в ближайшие месяцы ожидается обновление гаджетов этой линейки.

Также в отчёте отмечено, что между другими производителями места распределились следующим образом: