Названы самые вредные для здоровья виды супов

Врач отнесла к таким блюдам грибные супы, потому что организм не каждого человека может переварить и усвоить грибы, супы на жирном мясном бульоне, замедляющие процесс пищеварения и обладающие слишком высокой калоийностью, а также супы с добавлением большого количества колбасы и копчёностей вроде солянки. Вредны супы и на костном бульоне или на мясе неизвестного происхождения.

Врач посоветовала вместо таких супов есть овощные.

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