Названы самые вредные для здоровья виды супов

Опубликовано 09 февраля 2024, 04:19
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Названы самые вредные для здоровья виды суповИз-за высокой калорийности
Суп считается полезным для организма блюдом. Но, по словам диетолога Елены Соломатиной, есть супы, употребление которых несёт скорее вред.
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Врач отнесла к таким блюдам грибные супы, потому что организм не каждого человека может переварить и усвоить грибы, супы на жирном мясном бульоне, замедляющие процесс пищеварения и обладающие слишком высокой калоийностью, а также супы с добавлением большого количества колбасы и копчёностей вроде солянки. Вредны супы и на костном бульоне или на мясе неизвестного происхождения.
Врач посоветовала вместо таких супов есть овощные.
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