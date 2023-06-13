«Не накрашенная, страшная и накрашенная»: врач-дерматолог рассказала об опасной летом косметике

Врач-дерматолог Елена Мошкова предупреждает о возможных опасностях использования некоторых косметических средств во время жаркого летнего сезона. Она объясняет, что некоторые из этих средств содержат фотосенсибилизаторы, которые делают кожу более чувствительной к солнечному свету. Ответная реакция кожи на эти вещества зависит от многих факторов, таких как количество наносимого средства, его тип, длительность воздействия и индивидуальные особенности организма. Врач предупреждает, что использование такой косметики может повысить риск ожогов и аллергических реакций, таких как покраснение, жжение, зуд, отёк и появление пузырей.

Она также отмечает, что некоторые растительные экстракты, например, из зонтичных растений, а также определённые отдушки и бактериостатические добавки, могут усилить воздействие солнечного света. Среди таких добавок можно назвать 6-метилкумарин, метилантранилат, мускус и амбру. Кроме того, косметические средства с фотосенсибилизаторами могут содержать красители, такие как оранжевый и красный, а также каменноугольную смолу, нафталин, дёготь и другие производные.

Врач также обращает внимание на то, что многие эфирные масла, такие как сандаловое, кедровое, лимонное и лаймовое, а также ретиноиды, которые содержатся в омолаживающих кремах и средствах от акне, также могут быть фотосенсибилизаторами.