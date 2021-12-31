Не обязательно отказываться: создатель вакцины "Спутник V" оценил употребление алкоголя после прививания

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Не обязательно отказываться: создатель вакцины "Спутник V" оценил употребление алкоголя после прививанияЛучше, конечно, не стоит
Александр Гинцбург, микробиолог, директор научного центра им. Гамалеи рассказал насколько опасно употреблять алкоголь людям, недавно привитым от коронавируса.
Гинцбург сообщил, что на формирование иммунитета пара бокалов шампанского никак не повлияет. По его словам, небольшое количество алкоголя в честь Нового года не помешает выработке антител.
Полностью в новогоднюю ночь не обязательно отказываться от алкоголя, один-два бокала <...> антителам не помешают.
Александ Гинцбург
Директор научного центра им. Гамалеи
Однако стоит быть осторожнее, потому что злоупотребление алкогольными напитками пагубно сказывается на человеческом организме. Все дело в том, что алкоголь угнетает работу иммунных клеток и сужает сосуды.
“В целом алкоголь ослабляет иммунитет и впоследствии повышает подверженность заражению коронавирусом”, — подытожил Гинцбург.
Источник: ТАСС