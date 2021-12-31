Не обязательно отказываться: создатель вакцины "Спутник V" оценил употребление алкоголя после прививания

Однако стоит быть осторожнее, потому что злоупотребление алкогольными напитками пагубно сказывается на человеческом организме. Все дело в том, что алкоголь угнетает работу иммунных клеток и сужает сосуды.

“В целом алкоголь ослабляет иммунитет и впоследствии повышает подверженность заражению коронавирусом”, — подытожил Гинцбург.