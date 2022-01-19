Не подсолнечным единым: какое масло полезнее для вашего организма

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Не подсолнечным единым: какое масло полезнее для вашего организмаИ с чем это связано
Нутрициолог Ольга Ковиненко заявила, что люди, которые предпочитают растительные жиры животным, испытывают меньше проблем со здоровьем, а также лучше выглядят. Она перечислила некоторые из них.
В первую очередь Ковиненко посоветовала попробовать масло со среднецепочечными триглицеридами (МСТ). По ее словам, это своего рода диетическое масло, которое быстро усваивается организмом.
Оно благотворно влияет на обмен веществ в организме, снижает аппетит и улучшает работу ЖКТ, снижает уровень холестерина и помогает усвоению минералов, а также укрепляет иммунитет.
Самые полезные масла для жарки — твердые (у них высокая точка дымления). В их число входят кокосовое масло, масло гхи, утиный жир. Для салатов и холодных блюд лучше выбирать сыродавленные или живые масла
Ольга Ковиненко
Нутрициолог
Эксперт оценила и полезные свойства масла холодного отжима. Отметив, что температура его нагрева до 8 раз меньше, чем рафинированного масла.
Источник: РИА спорт