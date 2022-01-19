Не подсолнечным единым: какое масло полезнее для вашего организма

В первую очередь Ковиненко посоветовала попробовать масло со среднецепочечными триглицеридами (МСТ). По ее словам, это своего рода диетическое масло, которое быстро усваивается организмом.

Оно благотворно влияет на обмен веществ в организме, снижает аппетит и улучшает работу ЖКТ, снижает уровень холестерина и помогает усвоению минералов, а также укрепляет иммунитет.