Не старайтесь: врач объяснил бессмысленность подсчёта калорий при похудении

По его словам, калорийность продукта зависит не от энергетической ценности, а от способа обработки. И даже подсчитывать калории и есть постоянно ту же куриную грудку с гречкой, вредно для здоровья.

Чтобы еда была полезной, нужно не считать калории каждого блюда, а придерживаться полноценного, сбалансированного рациона, в который будут входить белки, жиры и углеводы. Врач подчеркнул, что для здоровья питание должно быть разнообразным, а пищевые привычки «должны формироваться исходя из потребностей организма».

«Рассчитать норму калорий не всегда представляется необходимым для здоровых людей с активным образом жизни. К тому же понятие калорийности продуктов довольно субъективно и часто зависит не от энергоценности самого продукта, а от его последующей обработки. Считать количество калорий в жирах, белках и углеводах так же трудно, потому что в первую очередь берётся математический расчёт, а не химический. Вы можете так и не узнать, сколько энергии потребили, даже просчитав всё на калькуляторе или следуя таблицам калорийности», — отметил Дубинин.

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