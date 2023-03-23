Не только зубы: признаком каких болезней может быть неприятный запах изо рта

Не только зубы: признаком каких болезней может быть неприятный запах изо ртаПроблема может быть в желудке или кишечнике
Врач превентивной медицины, терапевт, нутрициолог клиники Biogena Валерия Галкина рассказала, признаком каких болезней может быть неприятный запах изо рта.
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По словам врача, это могут быть как частые при неприятном запахе из ротовой полости кариес, болезни дёсен, зубной камень, общее нарушение гигиены полости рта, так и болезни ЖКТ — гастрит и дуоденит.
Симптоматикой этих заболеваний являются боль в животе, тошнота, общая слабость, расстройство пищеварения. В таком случае необходимо проверить желудок и кишечник. Но если с этими состояниями ничего не связано, тогда нужно идти к стоматологу.
Также Галкина обратила внимание, что причиной плохого запаха изо рта могут быть слишком частое употребление кофе и курение, вызывающие сухость во рту.
Нельзя исключать и такие болезни, как фарингиты и другие заболевания носоглотки, которые тоже могут быть причиной появления неприятного запаха.
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