Не только зубы: признаком каких болезней может быть неприятный запах изо рта

По словам врача, это могут быть как частые при неприятном запахе из ротовой полости кариес, болезни дёсен, зубной камень, общее нарушение гигиены полости рта, так и болезни ЖКТ — гастрит и дуоденит.

Симптоматикой этих заболеваний являются боль в животе, тошнота, общая слабость, расстройство пищеварения. В таком случае необходимо проверить желудок и кишечник. Но если с этими состояниями ничего не связано, тогда нужно идти к стоматологу.

Также Галкина обратила внимание, что причиной плохого запаха изо рта могут быть слишком частое употребление кофе и курение, вызывающие сухость во рту.

Нельзя исключать и такие болезни, как фарингиты и другие заболевания носоглотки, которые тоже могут быть причиной появления неприятного запаха.

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