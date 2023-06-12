«Не всё то золото, что по ГОСТу»: Диетолог рассказала, как выбрать колбасу и сохранить фигуру

Хорошую колбасу не стоит выбирать только по цвету, так как производители могут использовать этот трюк, чтобы продавать недорогие продукты, под видом натуральной колбасы. Важнее всего обращать внимание на состав продукта при выборе качественной колбасы. Это рассказала врач-диетолог Анна Коробкина.

Не стоит полагаться на внешний вид колбасы или наличие надписи «сделано по ГОСТ», так как это не гарантирует отсутствие добавок, таких как крахмал, консерванты и субпродукты. Лучше выбирать колбасу розового цвета, так как это свидетельствует о наличии нитрита натрия или E250, который не только придаёт цвет, но и обеспечивает безопасность употребления мясного полуфабриката и предотвращает ботулизм. Нитрит натрия не является вредным веществом, хотя и имеет страшное название «Е-шка». Колбасы без нитрита натрия могут представлять повышенные риски для здоровья.

Однако даже при выборе колбасы розового цвета, рекомендуется обращать внимание на минимальное количество добавок. Излишек улучшителей и стабилизаторов должен вызывать вопросы. Состав колбасы не обязательно должен содержать только самое свежее говяжье мясо. Колбаса всегда была полуфабрикатом, поэтому в составе может присутствовать различное мясо и субпродукты, а также животный жир. Эти ингредиенты не делают продукт плохим. Также допустимыми компонентами в колбасе являются крахмал, соль, специи и упомянутый нитрит натрия.