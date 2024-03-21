Нейробиолог объяснил, почему нужно пить кофе без молока

Специалист отметил, что кофе без молока или сливок сохраняет полифенолы, которые при добавлении молокопродуктов связываются с белком и теряют эффективность. Именно благодаря антиоксидантам и другим специфическим веществам, содержащим в кофе, можно предотвратить ряд серьёзных заболеваний.

Например, Лав рассказал, что кофе без молока способен свести к минимуму развитие болезни Паркинсона, множества сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.

«Я понимаю, они прекрасно сочетаются с кофе и улучшают его вкус. Но, добавляя эти молочные продукты, вы значительно снижаете пользу кофе», — объяснил учёный.

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