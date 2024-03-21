Нейробиолог объяснил, почему нужно пить кофе без молока

Опубликовано 21 марта 2024, 01:47
1 мин.
Нейробиолог объяснил, почему нужно пить кофе без молокаС молоком не так полезен
Учёный-нейробиолог Роберт Лав объяснил, почему кофе без молока и сливок полезнее, чем «пустой» напиток.
© Ferra.ru
Специалист отметил, что кофе без молока или сливок сохраняет полифенолы, которые при добавлении молокопродуктов связываются с белком и теряют эффективность. Именно благодаря антиоксидантам и другим специфическим веществам, содержащим в кофе, можно предотвратить ряд серьёзных заболеваний.
Например, Лав рассказал, что кофе без молока способен свести к минимуму развитие болезни Паркинсона, множества сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.
«Я понимаю, они прекрасно сочетаются с кофе и улучшают его вкус. Но, добавляя эти молочные продукты, вы значительно снижаете пользу кофе», — объяснил учёный.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник:Express
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#кофе,