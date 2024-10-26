Нейрохирург объяснил, откуда появляются грыжи в шее

Нейрохирург объяснил, что межпозвоночные диски амортизируют нагрузки, обеспечивая гибкость позвоночника. Нарушение их упругости ведёт к деформации позвоночника.

Тимонин отметил, что зачастую грыжи в шее возникают из-за работы за компьютером, травм, а также поднятия тяжестей. Грыжи проявляются болью в шее, плечах, онемением и покалыванием в руке, может быть затруднённое поднятие конечности.

Из-за плохой осанки в целом и при нарушениях во время работы за компьютером могут появляться и грыжи в грудном отделе позвоночника. провоцировать их могут, в том числе тяжёлые физнагрузки. Такие грыжи встречаются реже и сопровождаются болью в средней части спины, которая может иррадировать (отдавать) в живот и рёбра.

Нейрохирург призвал обращаться за медицинской помощью, если боль сопровождается неврологическими симптомами или сама собой не проходит через несколько дней.

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