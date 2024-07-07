Фитнес и здоровье
Опубликовано 07 июля 2024, 05:03
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Некоторые учёные предложили отказаться от прикладывания льда к травмам

Но нет убедительных доказательств бесполезности этого способа
Американский портал Health рассказал о том, что среди учёных есть сторонники лечения травм без прикладывания льда и даже приёма нестероидных противовоспалительных средств.
Некоторые учёные предложили отказаться от прикладывания льда к травмам
© Terry Shultz P.T. / Unsplash

Обычно при травме нужно принять анальгетик, противовоспалительное и, при необходимости, приложить лёд. Но некоторые эксперименты показали, что лёд снимает боль, но, как и противовоспалительное, мешает восстановлению тканей.

По мнению ряда исследователей, воспаление способствует обновлению повреждённых тканей, поэтому ни лёд, ни препараты ненужны.

Однако исчерпывающих доказательств о бесполезности или вреде противовоспалительных до сих пор нет. Большинство исследований проводилось на животных, тем более выводы противоречивы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Health
Автор:Андрей Кадуков
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