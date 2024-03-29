Несбывшиеся в детстве мечты могут приводить к перееданию во взрослом возрасте

Во взрослом возрасте этот комплекс может проявляться в устойчивом желании есть определённые продукты. То есть человек попросту «заедает» свои детские комплексы.

«Человек, не имевший в детстве доступа к конфетам, повзрослев, может постоянно "заедать" свои проблемы, таким образом давая себе ощущение "сбывшейся мечты", что грозит проблемами со здоровьем. Есть мечты, не имеющие срока давности. Иметь цель, выросшую из такой детской мечты, — полезно», — объяснила психолог.

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