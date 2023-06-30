Невролог из России посоветовал не спешить с операциями по удалению межпозвоночных грыж

Симптомные грыжи межпозвоночных дисков за период от двух месяцев до года рассасываются в 60-70% случаев, заявил сотрудник Первого Московского Государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Алексей Исайкин.

При этом бессимптомные грыжи исчезают максимум в 18% случаев, отметил врач. В среднем срок рассасывания острой грыжи составляет от двух месяцев до одного года. При этом предсказать, предсказать, произойдёт ли резорбция грыжи, нет, отметил специалист.

Радикулопатия возникает не только от сдавливания грыжей спинномозговых корежков, но и в результате воспаления, подчеркивает Исайкин. Симптомы синдрома — онемение в пальцах, боль в спине, «прострелы» — уходят через три-шесть недель, в сама грыжа начинает уменьшаться через два месяца. Поэтому, советует невролог, имеет смысл не удалять грыжу сразу, а подождать какое-то время и ограничиться консервативным лечением.

Однако есть и исключения — наличие нарушений в мочеиспускании, ослабления и онемения в области гениталий.