Невролог назвала покалывание в пальцах одним из симптомов парестезии

Это состояние называется парестезией, или онемением. Причиной могут быть воспаление периферической нервной системы, а именно может воспалиться срединный нерв, что и даёт ощущения, описанные выше.

Но воспаление может быть и результатом заражения вирусами герпеса или Эпштейна — Барр. Могут возникать покалывания в обеих руках или даже во всех конечностях.

Но воспалиться нервы могут и по причине «тоннельного синдрома», который возникает у пианистов или тех, кто много печатает за компьютером. Это происходит из-за постоянного сгибания рук в запястьях.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.