Невролог назвала покалывание в пальцах одним из симптомов парестезии

Опубликовано 16 февраля 2024, 02:35
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Невролог назвала покалывание в пальцах одним из симптомов парестезииЭто онемение конечностей
Врач-невролог клиники Фомина Анастасия Фролова объяснила, почему в одной или обеих руках могут возникать покалывание, жжение, общее снижение чувствительности. Проявляться это может на разных участках тела, но зачастую страдают конечности.
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Это состояние называется парестезией, или онемением. Причиной могут быть воспаление периферической нервной системы, а именно может воспалиться срединный нерв, что и даёт ощущения, описанные выше.
Но воспаление может быть и результатом заражения вирусами герпеса или Эпштейна — Барр. Могут возникать покалывания в обеих руках или даже во всех конечностях.
Но воспалиться нервы могут и по причине «тоннельного синдрома», который возникает у пианистов или тех, кто много печатает за компьютером. Это происходит из-за постоянного сгибания рук в запястьях.
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