Невролог назвала возможную причину ночных судорог

Врач отметила, что судороги (крампи) могут возникать из-за поражения периферических нервов. Сюда же можно отнести болезни щитовидной и паращитовидной желёз, болезни печени и почек и т.д.

И наследственный фактор в таких случаях проявляется наиболее редко. А ещё причиной может быть приём некоторых препаратов.

«Ночные крампи могут быть ранним признаком, указывающим на поражение периферических нервов, спинного и головного мозга. Они могут развиваться на фоне заболеваний щитовидной и паращитовидных желез, поражения печени, почек, атеросклероза коронарных сосудов и артерий ног», — рассказала Курбанова.

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