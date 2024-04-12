Невролог назвала возможную причину ночных судорог

Опубликовано 12 апреля 2024, 04:15
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Невролог назвала возможную причину ночных судорогЭто могут быть поражения сосудов
Врач-невролог Наира Курбанова рассказала, что при частых судорогах необходимо медицинское обследование на предмет различных заболеваний.
Врач отметила, что судороги (крампи) могут возникать из-за поражения периферических нервов. Сюда же можно отнести болезни щитовидной и паращитовидной желёз, болезни печени и почек и т.д.
И наследственный фактор в таких случаях проявляется наиболее редко. А ещё причиной может быть приём некоторых препаратов.
«Ночные крампи могут быть ранним признаком, указывающим на поражение периферических нервов, спинного и головного мозга. Они могут развиваться на фоне заболеваний щитовидной и паращитовидных желез, поражения печени, почек, атеросклероза коронарных сосудов и артерий ног», — рассказала Курбанова.
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