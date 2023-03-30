Невролог объяснила, чем панические атаки отличаются от сердечного приступа

Врач подчеркнула, что паническая атака, как правило, начинается внезапно и сопровождается беспричинным чувством страха. В таком состоянии у человека сильно учащается сердцебиение, возникает недостаток дыхания, кружится голова, болит живот и немеют конечности. При этом панические атаки приходят сами по себе.

Сердечный приступ возникает после физической нагрузки, при таком состоянии боль нарастает и распространяется на левую половину тела, «отдаёт в нижнюю челюсть и руку».