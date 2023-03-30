Фитнес и здоровье
23:57, 30 марта 2023
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Невролог объяснила, чем панические атаки отличаются от сердечного приступа

Проходят сами

Невролог объяснила отличие панических атак от сердечного приступа их внезапностью, скоротечностью и самостоятельным завершением. Врач-невролог Наталья Шиндряева объяснила, чем паническая атака отличается от сердечного приступа.

Невролог объяснила, чем панические атаки отличаются от сердечного приступа

Фото: Scientificamerican.com

Врач подчеркнула, что паническая атака, как правило, начинается внезапно и сопровождается беспричинным чувством страха. В таком состоянии у человека сильно учащается сердцебиение, возникает недостаток дыхания, кружится голова, болит живот и немеют конечности. При этом панические атаки приходят сами по себе.

Сердечный приступ возникает после физической нагрузки, при таком состоянии боль нарастает и распространяется на левую половину тела, «отдаёт в нижнюю челюсть и руку».

Панические атаки могут возникнуть в любое время, в том числе в состоянии покоя. Сердечный приступ чаще всего начинается после интенсивной физической нагрузки. Панические атаки проходят быстро и самостоятельно, чего нельзя сказать о сердечном приступе. Кроме того, боль при сердечном приступе постепенно нарастает и «разливается» на левую половину тела, отдаёт в нижнюю челюсть и руку.

Наталья Шиндряева
Врач-невролог
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