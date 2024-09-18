Невролог предупредила о второй волне активности клещей осенью

Опубликовано 18 сентября 2024, 21:201 мин.
Невролог предупредила о второй волне активности клещей осеньюИ посоветовала носить закрытую одежду
Врач-невролог Екатерина Демьяновская предупредила о важности носить закрытую одежду, несмотря на всё ещё солнечную погоду. Нужно это для защиты от клещей.
Врач отметила, что клещи выдерживают заморозки вплоть до — 5 градусов Цельсия. Поэтому важно защищаться от этих членистоногих, переносящих энцефалит и другие опасные инфекции, посредством длинной закрытой одежды и репеллентов.
Кроме того, не стоит забывать о похолодании, несмотря на то, что пока ещё солнечно и тепло днём. Можно простудиться.
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