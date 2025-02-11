Невролог: при приступе эпилепсии человека нужно уложить на бок для стечения слюны

Врач объяснила, что эпилепсия — локальное состояние, и что это — разряд из определённой зоны мозга: лобной, височной, затылочной, теменной. Однако могут быть приступы, которые в древности относили к истериям. Причём такие приступы могут выражаться в непристойном поведении и ночных, хаотических движениях. Причину таких приступов может выяснить только специалист, добавила Голубинская.

«Главное — не травмировать больного. Если он падает — постараться его подхватить и аккуратно положить, вызвать скорую помощь. Нужно проследить, чтобы рядом не было ничего острого. Кладём его на бок, чтобы слюна стекала, или придерживаем так, чтобы амплитуды движений механически не травмировали человека», — объяснила врач.

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