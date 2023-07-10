Невролог рассказала, когда мушки перед глазами говорят о болезни

Появление мушек перед глазами может быть вызвано несколькими причинами. Об этом рассказала доктор Галина Чудинская, невролог из АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга).

Одной из частых причин является высокое или низкое артериальное давление. В таком случае важно обратиться к специалисту, чтобы подобрать соответствующее лечение.

Мушки перед глазами могут появляться и при поражении сосудов глаза, такой как ретинопатия. Симптомы ретинопатий могут включать снижение чёткости зрения, появление крупных пятен в поле зрения и мушек перед глазами. Своевременное лечение может снизить эти симптомы и предотвратить потерю зрения.

Также мушки могут быть результатом воспалений сосудистых оболочек глаза или сетчатки, или обоих структур одновременно. Пациенты могут также замечать вспышки света и проблемы с видимостью в темноте. В некоторых случаях, инфекционные заболевания могут даже вызывать слепоту.

Если мушки перед глазами сопровождаются искрами, вспышками, снижением остроты зрения и ощущением тумана в глазах, это может быть связано с отслойкой стекловидного тела и сетчатки. В таких случаях важно обратиться к врачу, чтобы предотвратить возможные осложнения.

Доктор Чудинская подчеркнула, что важно обратиться за медицинской помощью в случае появления мушек перед глазами, чтобы избежать возможных осложнений, включая слепоту. Особенно высокий риск отслойки стекловидного тела и сетчатки у людей с близорукостью. Также она отметила, что мушки и другие проблемы со зрением могут быть связаны с нарушением кровотока в артериях позвоночника при остеохондрозе шейного отдела позвоночника.