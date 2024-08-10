Невролог рассказала о симптомах тихого инсульта

Опубликовано 10 августа 2024, 23:15
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Невролог рассказала о симптомах тихого инсультаНужно сразу идти к врачу
Заведующая неврологическим отделением Люберецкой областной больницы Наталья Щипицина назвала симптоматику тихого инсульта.
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По словам невролога, симптомы такие: шум в ушах, нарушение речи, головокружение, снижение слуха, нарушение зрения. Может быть и кратковременное онемение рук, что говорит об ишемии в мозге.
При появлении таких симптомов необходимо сразу обратиться за медицинской помощью, чтобы провести исследования и в случае наличия инсульта минимизировать последствия. Так как чем раньше инсульт купирован, тем лучше для здоровья пациента.
«Под масками тихого инсульта могут выступать эпизоды головокружения, снижения слуха, шума в ухе, зрительных нарушений в виде выпадения участка поля зрения и эпизод нарушения речи»
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