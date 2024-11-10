Невролог рассказала о связи герпеса на губах и болезнью Альцгеймера

По словам врача, «простудный» герпес, возникающий чаще всего на губах, может ухудшить здоровье мозга и в отдалённой перспективе спровоцировать развитие болезни Альцгеймера. Невролог сослалась на научный ресурс National Library of Medicine, на котором опубликовано исследование «Подтверждение важной роли вируса простого герпеса 1 типа в развитии болезни Альцгеймера». Из текста следует, что риск развития болезни Альцгеймера у носителей ВПГ-1 в 2,5 раза выше, чем у остальных людей.

И в этом отношении наиболее опасен самый частый 1-й тип простого герпеса, так как с вирусом эффективно борется иммунная система молодых людей, но с возвратом иммунитет ослабевает, а вирус «прописывается» в мозге. В силу этого постепенно разрушаются нейроны, что и является триггером Альцгеймера.

Кроме того, врач отметила, что причина порядка 20% случаев поражения нервной системы — различные осложнения герпесвирусной инфекции. Следы влияния заболевания в ходе многих исследований обнаруживались в зонах мозга, которые отвечают за выработку серотонина и норадреналина.

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