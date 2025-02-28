Невролог рассказала о важности обоняния и влияния запахов на настроение

Невролог отметила, что разные запахи оказывают разное воздействие: такие ароматы, как лимон, розмарин, мята, базилик, шалфей и эвкалипт, повышают концентрацию внимания и активизируют умственную деятельность. Тимьян, лаванда и мелисса способствуют расслаблению, снижению уровня стресса и улучшению настроения.

По словам врача, интересное исследование было проведено в Южном федеральном университете: было показано, что запах эфирного масла апельсина способен улучшить кратковременную зрительную память. Однако этот метод не помогает при таких заболеваниях, как болезнь Альцгеймера, но может стать полезным дополнительным стимулом для тренировки памяти.

Чудинская отметила важность обоняния и подытожила, что использование различных ароматов в коммерческих и общественных помещениях стало обычной практикой, создающей приятную атмосферу и улучшающей восприятие товара.

При этом эксперт подчеркнула, что потеря обоняния, называемая аносмией, может привести не только к физическому дискомфорту, но также к серьёзному стрессу, так как в этом случае человек теряет важную часть восприятия окружающего мира. И если человек не ощущает запахи дольше двух месяцев, для восстановления может потребоваться медикаментозное лечение.

«Специалисты отмечают, что в случае, если потеря обоняния длится так долго, как в период пандемии, когда вирус COVID-19 стал одной из причин массовой аносмии, восстановление возможно. Современные технологии и реабилитационные программы, разработанные для пациентов, перенесших коронавирус, могут помочь вернуть способность воспринимать запахи и вкусы. Важно помнить, что шанс на восстановление есть, и не стоит переживать, если этот процесс затягивается», — подчеркнула врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.