«Нездоровый вид»: в России нашли способ определять болезни сердца по коже

Команда специалистов из Самарского университета (СамГУ) нашла новый способ обнаружения хронической сердечной недостаточности, исследуя кожу человека. Это заболевание характеризуется ухудшением работы сердца в перекачивании крови. Особенно важно выявлять его на ранних стадиях, когда симптомы ещё не так очевидны.

Учёные разработали специальный лазерный сенсор, который обнаруживает изменения в уникальном спектре, получаемом с кожи человека. Сначала они проводили точные лазерные измерения на внутренней стороне предплечья пациента. Лазерное излучение взаимодействовало с тканями кожи, изменяя свою энергию в зависимости от их состава. Затем учёные сравнивали и анализировали спектральные профили кожи пациентов с хронической сердечной недостаточностью и без неё с помощью методов машинного обучения.

По результатам исследования, учёные смогли выявить характерные различия в спектральных профилях кожи у пациентов с сердечной недостаточностью. Они намерены дальше совершенствовать этот метод, чтобы повысить его точность и помочь в ранней диагностике этого состояния. Надежда в том, что такой подход сможет помочь выявлять сердечные проблемы у людей даже до того, как симптомы станут явными.