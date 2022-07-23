Ночной кашель оказался одним из симптомов рака

Наравне с кровью из прямой кишки при посещении туалета и крови в стуле, одним из признаков рака является усиливающийся ночью хронический кашель.

Кроме него такими симптомами могут быть одышка, кашель с кровью и продолжающиеся инфекции грудной клетки. Всё это говорит о том, что рак, к сожалению, уже поражает лёгкие, так как при прогрессировании колоректальный рак поражает именно этот орган.

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