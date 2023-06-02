Новая российская обувь позволит лечить походку при ДЦП

Исследователи из Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) разработали уникальную лабораторную обувь для исследования походки пациентов с детским церебральным параличом (ДЦП).

В основе разработки российских ученых лежит Оксфордская модель стопы, наиболее детально отражающая биомеханику ее движения во время ходьбы. С ее помощью исследователи могут оценивать четыре отдела стопы и рассчитать истинный угол голеностопа — движения пяточной кости относительно большеберцовой. Эта методика впервые позволила оценить высоту свода стопы и в динамике, и в статике, подчеркивает руководитель научной лаборатории биомеханики движения СПбГУПТД Андрей Аксенов.

Движение суставов и скелета человека реконструируется специалистами по отражающим инфракрасное излучение маркерам на теле пациента.

Изготавливаемую сейчас учеными обувь протестируют при участии врачей. Она, подчеркивают исследователи, впервые позволит ортопедам видеть изменения биомеханических показателей ходьбы, движений сегментов тела и суставов в зависимости от изменения конструкции подошвы, высоты приподнятости, линий переката и других факторов. На основании этих данных для пациентов можно подбирать средства реабилитации.