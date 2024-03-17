Новая техника стимуляции мозга поможет в лечении психических расстройств

Ученые использовали метод, называемый «транскраниальная чередующаяся токовая стимуляция», чтобы модулировать активность мозга. Эта техника, также известная как нейромодуляция, позволяет изменять синхронизацию активности мозговых клеток. Это воздействие на временную синхронизацию нейронов связано с нейропластичностью, изменением связей между мозговыми клетками, необходимым для поведения, обучения и когнитивных функций.

Это явление называется «нейрональная фазовая прецессия». Это изменение активности мозга со временем относительно повторяющегося паттерна, такого как внешнее событие или, в данном случае, неинвазивная стимуляция. В этом исследовании все три исследуемых метода (компьютерные модели, люди и животные) показали, что внешняя стимуляция может изменить активность мозга со временем.

Открытие этой новой техники показывает, как мозг адаптируется к внешней стимуляции. Эта техника может увеличивать или уменьшать активность мозга, но оказывает наибольшее воздействие, когда направлена на конкретные мозговые функции, влияющие на поведение. Таким образом, можно улучшить долговременную память и обучение. Долгосрочная цель — использовать эту технику для лечения психиатрических и неврологических нарушений.

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