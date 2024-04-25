Новое устройство заменит биопсию при диагностике рака

Разработка называется PARS (Photon Absorption Remote Sensing). Она использует лазер для анализа образца ткани. Полученные данные обрабатывает искусственный интеллект, который выдает результат в виде изображения, похожего на результат традиционной биопсии.

Точность новой системы составляет 98%. Она не требует подготовки множества срезов ткани, что экономит время и ресурсы. Сейчас пациенты могут ждать результатов биопсии неделями. PARS позволит врачам получить диагноз во время операции и сразу же удалить опухоль.

Это снизит риск распространения рака и избавит пациентов от необходимости повторных операций. Технологию планируют вывести на рынок в течение двух лет.