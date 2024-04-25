Новое устройство заменит биопсию при диагностике рака

Опубликовано 25 апреля 2024, 22:21
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Новое устройство заменит биопсию при диагностике ракаС использованием ИИ
Канадские ученые изобрели устройство, которое заменит биопсию. Разработка университета Ватерлоо позволяет диагностировать рак во время операции за считанные минуты, что позволит быстрее начать лечение.
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Разработка называется PARS (Photon Absorption Remote Sensing). Она использует лазер для анализа образца ткани. Полученные данные обрабатывает искусственный интеллект, который выдает результат в виде изображения, похожего на результат традиционной биопсии.
Точность новой системы составляет 98%. Она не требует подготовки множества срезов ткани, что экономит время и ресурсы. Сейчас пациенты могут ждать результатов биопсии неделями. PARS позволит врачам получить диагноз во время операции и сразу же удалить опухоль.
Это снизит риск распространения рака и избавит пациентов от необходимости повторных операций. Технологию планируют вывести на рынок в течение двух лет.