Новые часы Apple Watch показались в сети

В сети появилось изображение готовящихся к выпуску смарт-часов Apple Watch, пока не представленных производителем официально. Рендер заметил и опубликовал профильный ресурс 91mobiles.
Судя по рендеру, часы мало изменятся меньше. Разве что рамки дисплея станут ещё тоньше. Как ожидается, Apple Watch Series 5 оснащаются OLED-дисплеем, который будет показывать более глубокий чёрный цвет и меньше потреблять энергии. Они будут работать под управлением новой мобильной платформы WatchOS 6.
Официальный дебют Apple Watch Series 5 ожидается на мероприятии Apple в сентябре, одновременно с новыми iPhone.