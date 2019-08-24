Новые часы Apple Watch показались в сети

Судя по рендеру, часы мало изменятся меньше. Разве что рамки дисплея станут ещё тоньше. Как ожидается, Apple Watch Series 5 оснащаются OLED-дисплеем, который будет показывать более глубокий чёрный цвет и меньше потреблять энергии. Они будут работать под управлением новой мобильной платформы WatchOS 6.

Официальный дебют Apple Watch Series 5 ожидается на мероприятии Apple в сентябре, одновременно с новыми iPhone.