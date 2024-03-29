Новые технологии помогут снизить смертность от заболеваний сердца

Заболевания сердечных клапанов поражают 2,5% всех американцев и 13% американцев старше 80 лет. Большинство случаев остаются недиагностированными до тех пор, пока не появятся симптомы, такие как одышка, боли в груди или усталость. Раннее выявление может продлить качество жизни с помощью лечения, направленного на предотвращение прогрессирования.

Новые технологии могут улучшить диагностику. Исследования показывают, что искусственный интеллект может обнаруживать инфразвуковые сердечные шумы на частотах, недоступных для слуха человека.

Кроме того, электрокардиограммы и носимые устройства могут предоставить искусственному интеллекту данные, необходимые для выявления возможных случаев заболевания сердечных клапанов по изменениям частоты сердечных сокращений, кровяного давления, насыщения крови кислородом и другим факторам.

Врачи первичного звена также могут играть более важную роль в ранней диагностике. Недавние исследования показали, что специалисты здравоохранения могут использовать портативные ультразвуковые устройства и искусственный интеллект для диагностики заболеваний сердца.

Алгоритмы искусственного интеллекта могут далее улучшить уход, используя данные с ультразвуков и других устройств для разработки цифрового двойника каждого пациента.

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