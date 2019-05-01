Новый дешёвый фитнес-браслет Xiaomi показался на живых фото

Благодаря этому мы можем полюбоваться на живые фотографии гаджета. Новое поколение фитнес-браслета Xiaomi отличается по внешнему виду от Mi Band 3. Он получил прямоугольный экран под скруглённым стеклом, сенсорную кнопку под ним, датчик пульса и зарядный порт внизу, а не со стороны. У трекера выросла ёмкость аккумулятора — до 135 мАч.

Официальный дебют Xiaomi Mi Band 4 ожидается в мае 2019 года в двух версиях — с NFC для бесконтактной оплаты и без него.