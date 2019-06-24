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Новый фитнес-браслет Xiaomi бьет рекорды продаж

Свыше миллиона Mi Band 4 было продано чуть более, чем за неделю
Xiaomi отчиталась об удивительных темпах продаж нового Mi Band 4: свыше 5 000 единиц товара отпускалось в час на старте, а за первые 8 дней компания продала свыше одного миллиона устройств.

По словам представителя компании, это рекордный запуск продаж нового носимого гаджета в истории. Глобальные продажи Mi Band 4 ожидаются 26 июня.

Новый фитнес-трекер компании представили 11 июня в Китае. Устройство оснащено увеличенным до 1 дюйма цветным AMOLED дисплеем. Также в нем появилась возможность управлять музыкой на телефоне, менять циферблаты и создавать собственный рисунок вибрации будильника. Запуск Mi Smart Band 4 в России ожидается 9 июля, из коробки устройство будет поставляться с поддержкой русского языка.

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