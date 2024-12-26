Новый год близко: врач назвала три столовые ложки оливье нормальной порцией салата

По словам гастроэнтеролога, холодец — полезное за счёт состава блюдо, однако съесть без вреда его можно только в пределах 200 граммов за раз.

Касательно оливье, то его безвредная для здоровья порция — три столовые ложки. Селёдка под шубой — салат полезный благодаря наличию в составе полиненасыщенных жирных кислот. Безвредная порция составляет 100 граммов.

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