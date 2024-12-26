Новый год близко: врач назвала три столовые ложки оливье нормальной порцией салата

Опубликовано 26 декабря 2024, 04:481 мин.
Новый год близко: врач назвала три столовые ложки оливье нормальной порцией салатаЭто порция, которую можно съесть за раз
Врач-эндокринолог Скандинавского центра здоровья Галина Смирнова рассказала, сколько салатов оливье и селёдки под шубой, а также холодца можно съесть в течение праздничного вечера без вреда для здоровья.
По словам гастроэнтеролога, холодец — полезное за счёт состава блюдо, однако съесть без вреда его можно только в пределах 200 граммов за раз.
Касательно оливье, то его безвредная для здоровья порция — три столовые ложки. Селёдка под шубой — салат полезный благодаря наличию в составе полиненасыщенных жирных кислот. Безвредная порция составляет 100 граммов.
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