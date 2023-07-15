Новый российский прибор позволит дистанционно отслеживать здоровье водителей

Специалисты из Самарского государственного медицинского университета Минздрава (СамГМУ) разработали комплекс для дистанционного анализа биофизических параметров человека.

По размеру телемедицинский кейс чуть больше ноутбука, что позволяет использовать его не только на крупных предприятиях, но и в отдаленных районах. В состав кейса входит тонометр с измерением пульса, термометр, алкотестер и электронный планшет. Все они подключены к разработанному исследователями приложению Health Check-Up, которое после проверки здоровья сотрудника передает показатели медикам.

Использовать разработку предполагается для дистанционного контроля водителей и операторов до и после смен. Это, отмечает руководитель проекта, заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ Олег Фатенков, позволит предприятиям не иметь собственный штат медицинских работников и специальную лицензию.

Устройство позволит предотвратить осложнения для здоровья работника и не допустить до рейса или смены сотрудника, чье состояние вызывает опасения. Проверку комплекса планируют завершить в ближайший месяц, расширенную апробацию планируют начать в сентябре, а серийное производство — в следующем году, в зависимости от объема заказов.