Новый российский прибор позволит фиксировать череп при операциях на мозге

Исследователи из Самарского государственного медицинского университета разработали и запатентовали устройство фиксации и стабилизации черепа для проведения нейрохирургических операций.

Аппарат позволяет фиксировать голову пациента в разных положениях. По сравнению с зарубежными аналогами, отмечает один из разработчиков, начальник отдела медицинских навигационных систем Института инновационного развития СамГМУ Артем Морев, у менее дорогого устройства более удобные и гибкие регулировки положения головы относительно операционного стола.

Кроме того, его можно легко и быстро интегрировать в системы хирургической навигации, в том числе и в разработанную в университете систему AUTOPLAN. Это позволит, по словам специалиста, повысить точность контроля за операцией, снизить риски для хирурга и травматичность для пациентов.

После получения регистрационного удостоверения разработка будет выведена на рынок. По словам Морева, интерес от лечебных учреждений к ней есть.